Нещодовно в одній з олександрійських спільнот в соц.мережі Вконтакте місцева мешканка розмістила запис щодо спроби шахрайства.

Раніше олександрійка повідомила про те, що загубила документи та розмістила оголошення задля їх повернення. Одразу ж після розміщення посту надійшло декілька пропозицій їх повернути, а одна із «добродійок» навіть запросила за повернення кругленьку суму в 1000 гривень. Коли ж жінка попросила прочитати серію та номер паспорту, а також сказати, як її по-батькові (адже ця інформація не була вказана в оголошенні, але її однозначно міг прочитати той, хто знайшов документи), дівчина почала змінювати тему та згодом зникла.

В коментарях спільноти обговорювали і інші такі випадки, які, як виявилося, є не рідкістю.

Тож кореспонденти Голосу Громади закликають вас бути обережними та уважними в соціальних мережах та не довіряти таким “ласим на легкі гроші” винахідникам в Інтернеті.