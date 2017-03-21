З початку року на Кіровоградщині роботодавці створили 34 нових робочих місця, на які працевлаштовані безробітні. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості сьогодні, 21 березня 2017 року.

Так, службою зайнятості застосовуються вагомі стимули для роботодавців, які створюють нові робочі місця для працевлаштування на них безробітних мешканців. Такі працедавці отримують компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу.

З початку цього року роботодавцями створено 34 нових робочих місць, на які працевлаштовувались безробітні. Серед них такі професії як менеджер зі збуту, адміністратор, водій автотранспортних засобів, тракторист, бухгалтер, продавець–консультант, ін.