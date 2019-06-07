Олександрійська поліція уточнила інформацію про дві ДТП з тяжкими і трагічними наслідками, й закликає громадян бути обережними

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Інформацію про дорожньо-транспортну пригоду з 9-ти річним хлопчиком, яка сталася за лихим збігом обставин 1 червня – у День захисту дітей, надав «Голосу Громади» начальник сектору моніторингу поліції Сергій Козловський.

Згідно з отриманими даними, подія сталася за участі 75-річного олександрійця, власника автомобіля ВАЗ 2104. Чоловік керував цим транспортом, рухаючись з боку вулиці Першотравневої у напрямку вул.Бессарабської (колишня вул.Енгельса). Раптово на проїжджу частину на велосипеді зі сторони вул. Івана Чиркіна виїхав хлопчик, в результаті чого сталося зіткнення велосипедиста з автомобілем. Дитина була травмована, її доставили каретою швидкої медичної допомоги до центральної міської лікарні з попереднім діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом лівого плеча, травма живота». Поліцію про ДТП повідомив сам водій машини ВАЗ 2104.

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За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

А напередодні цієї події сталася інша, яка на жаль, закінчилася трагічно. Близько 24-ї години 29 травня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення, що на вул. Козацький шлях (колишня вул. Куйбишева) сталася ДТП. Виїздом на місце події працівники поліції встановили, що 19-річний водій автомобіля Chery eastar, рухаючись з боку вул. Першотравневої у напрямку вул. Героїв Сталінграду зіткнувся з мопедом. Мопед, керований 25-річним водієм, без увімкненого світла фар виїхав на зустрічну смугу дороги, що і стало причиною пригоди. В результаті водій мопеда помер на місці аварії. Поліція порушила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 ККУ. Слідство триває.

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Всього протягом минулого тижня Олександрійським відділом поліції було зареєстровано 7 дорожньо-транспортних пригод. У зв`язку з цим правоохоронці застерігають водіїв бути уважними на дорогах. За висновками поліції, більшість нещасних випадків трапляється під час переїзду перехресть та пішохідних переходів, а також у темну пору доби. Працівники поліції закликають автоводіїв бути ввічливими як один до одного, так і до власників  двоколісних транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху і повідомляти поліцію про порушників Правил ДР, котрі створюють аварійні ситуації.

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Разом з тим поліція застерігає батьків, щоб вони більше уваги приділяли догляду за дітьми, особливо, коли діти перебувають поза домом – на вулиці чи водоймищах. Адже у більшості випадків нещастя стаються з дітьми саме через нехтування батьками своїх oбов`язків з нагляду за ними.

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