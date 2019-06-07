Олександрійська поліція уточнила інформацію про дві ДТП з тяжкими і трагічними наслідками, й закликає громадян бути обережними

Інформацію про дорожньо-транспортну пригоду з 9-ти річним хлопчиком, яка сталася за лихим збігом обставин 1 червня – у День захисту дітей, надав «Голосу Громади» начальник сектору моніторингу поліції Сергій Козловський.

Згідно з отриманими даними, подія сталася за участі 75-річного олександрійця, власника автомобіля ВАЗ 2104. Чоловік керував цим транспортом, рухаючись з боку вулиці Першотравневої у напрямку вул.Бессарабської (колишня вул.Енгельса). Раптово на проїжджу частину на велосипеді зі сторони вул. Івана Чиркіна виїхав хлопчик, в результаті чого сталося зіткнення велосипедиста з автомобілем. Дитина була травмована, її доставили каретою швидкої медичної допомоги до центральної міської лікарні з попереднім діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом лівого плеча, травма живота». Поліцію про ДТП повідомив сам водій машини ВАЗ 2104.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

А напередодні цієї події сталася інша, яка на жаль, закінчилася трагічно. Близько 24-ї години 29 травня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення, що на вул. Козацький шлях (колишня вул. Куйбишева) сталася ДТП. Виїздом на місце події працівники поліції встановили, що 19-річний водій автомобіля Chery eastar, рухаючись з боку вул. Першотравневої у напрямку вул. Героїв Сталінграду зіткнувся з мопедом. Мопед, керований 25-річним водієм, без увімкненого світла фар виїхав на зустрічну смугу дороги, що і стало причиною пригоди. В результаті водій мопеда помер на місці аварії. Поліція порушила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 ККУ. Слідство триває.

Всього протягом минулого тижня Олександрійським відділом поліції було зареєстровано 7 дорожньо-транспортних пригод. У зв`язку з цим правоохоронці застерігають водіїв бути уважними на дорогах. За висновками поліції, більшість нещасних випадків трапляється під час переїзду перехресть та пішохідних переходів, а також у темну пору доби. Працівники поліції закликають автоводіїв бути ввічливими як один до одного, так і до власників двоколісних транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху і повідомляти поліцію про порушників Правил ДР, котрі створюють аварійні ситуації.

Разом з тим поліція застерігає батьків, щоб вони більше уваги приділяли догляду за дітьми, особливо, коли діти перебувають поза домом – на вулиці чи водоймищах. Адже у більшості випадків нещастя стаються з дітьми саме через нехтування батьками своїх oбов`язків з нагляду за ними.