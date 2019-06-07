На Кіровоградщині почастішали випадки рейдерських захоплень

Цього разу, невідомі заволоділи підприємством ТОВ «Промспецторг» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод», що розташовані на території Кіровоградської області, власниками яких є подружжя Черкун.

Зі слів наявних керівників, до підприємств прибула група незнайомців від фермера Юрія Українця, який нібито є новим власником. На що показали документи на підтвердження своїх слів: перереєстроване майно (право власності) ще 24 травня за фірмою ТОВ “Інгулземсервіс” виконане державними реєстраторами Оксаною Марченко та Анною Клюшник.

Натомість, Микола Черкун стверджує що документи є липовими й коментує: “Реєстраційні дії проводилися за умисною змовою з держреєстраторами, адже ми дізналися, що протягом місяця перед захопленням, представники Юрія Українця відкрито розшукували “чорних” реєстраторів.

Це просто рейдерське захоплення. Я господар за воротами, а рейдери на моїй території. Зі сторони держави ми захисту не маємо, тому так трапляється, що хтось може на колінах написати папірець, зайти з ним на територію та повідомити, що він власник”.

Наразі у приміщенні підприємства невідомі люди – «нові господарі», які вже оголосили скорочення штату. Через це сотня працівників опинилася без роботи.

Повідомляє Голос Громади за інформацією сайту «Златопіль».