Олександрійська учениця – фіналістка стокгольмського конкурсу

Учениця 9 класу олександрійського Ліцею інформаційних технологій Дарія Любарська, яка також навчається в олександрійському відділенні Кіровоградської малої академії наук учнівської молоді, нещодавно взяла участь у Міжнародному молодіжному конкурсі «Стокгольмський водний приз». Вона запропонувала добувати воду для побутових потреб людини з атмосферного повітря, котре, як відомо, містить велику кількість вологи. Суть ідеї полягає у спеціальній конструкції даху будь-якої звичайної будівлі, у який вмонтовано установку для отримання води. За задумом, такий «дах» здатний забезпечувати водою мешканців житлового будинку. Дарія переконана, що спроектована нею установка з кожного квадратного метра своєї поверхні на даху може отримати взимку до 10 літрів води з повітря. Цю конструкцію вона раніше вже представляла на конкурсі «INTEL EKO Україна -2017» Національного етапу міжнародного конкурсу творчих робіт учнівської молоді INTEL ISEF, де здобула призове місце і можливість поїхати до Швеції. У Стокгольмі Дарія дійшла до фіналу конкурсу, де їй перемогти не вдалося, але представлена нею робота все ж отримала схвальні оцінки журі.

Науковий керівник Дарії і керівник олександрійської секції Кіровоградської Малої академії наук Світлана Піскова бачить ідею учениці оригінальною і цілком реальною для втілення в життя, тому вважає її досягнення на стокгольмському конкурсі цілком заслуженим. Більше того, її навіть дещо дивує, що журі не визнало Дарію переможницею: «Цілі наукові установи займаються проблемою води, яка на сьогодні є дуже гострою. Але ми придумали конструкцію, подібної якій ще не існує. Звичайно, дана тематика поки що у нас є пробною, тому ми не встигли отримати патент на установку, адже нинішній рік для слухачів нашої МАН виявися «урожайним» на перемоги і призові місця на різних конкурсах і ми просто не встигали з остаточними оформленнями робіт. Але наступного року, я думаю, ми ще попрацюємо над цією темою і здобудемо перемогу. Даша і цього разу ґрунтовно готувалася, вивчала іноземну мову, оскільки була впевнена, що їй доведеться доповідати по своїй роботі в Швеції. Далі ми розвиватимемо нашу ідею і все буде добре».

«Голос громади» нещодавно вже повідомляв про деякі з останніх робіт юних винахідників з олександрійщини – слухачів МАН.