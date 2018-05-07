Головні події Олександрійщини минулого тижня за 60 секунд

Минулий тиждень запам’ятався олександрійцям та жителям району цікавими та визначними подіями, головною з яких стало оприлюднення попередніх результатів перших виборів до Приютівської та Новопразької ОТГ. Тож, за результатами виборів до об’єднаних територіальних громад, які відбулися 29 квітня, на посади голів ОТГ було обрано Андрія Коломійцева з результатом у 2170 голосів та Богдана Курупа – 1584 голоси відповідно.

Детальніше про новообраний депутатський склад до Приютівської та Новопразької ОТГ можна прочитати ТУТ.

Про результати виборів, плани на майбутнє щодо розвитку Приютівської ОТГ та Новопразької ОТГ під час прес-конференції розповіли новообрані голови громад, 2 травня. Зокрема, Андрій Коломійцев зазначив, що ще декілька населених пунктів, можливо, у майбутньому приєднаються до Приютівської об’єднаної територіальної громади.

Протягом минулого тижня на Олександрійщині трапилися декілька пожеж: так, 1 травня, в с. Протопопівка, яке нині входить до складу Приютівської ОТГ, на території приватного домоволодіння загорілось 0,2 м2 сміття біля стіни господарчої споруди. Гасити пожежу довелося рятувальникам з м. Олександрії та за допомогою місцевої пожежної команди с. Протопопівка. 3 травня в Олександрії у дачному кооперативі загорілось 4 м2 господарчої споруди на території приватного домоволодіння. В обох випадках травмованих та загиблих немає.

В Олександрійському районі зафіксовано підвищений рівень захворюваності на ГРВІ. Відповідний лист з конкретними рекомендаціями щодо проведення санітарно – протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширення грипу та ГРВІ в період епідемічного підйому захворюваності було направлено голові Олександрійської районної державної адміністрації.

Традиційна безкоштовна акція на з експрес-тестування на визначення гепатиту “С” та ВІЧ пройшла в Олександрії 4 травня. Акція, організована благодійною організацією “Шлях до життя” за підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.

Учениця 9 класу олександрійського Ліцею інформаційних технологій Дарія Любарська, яка також навчається в олександрійському відділенні Кіровоградської малої академії наук учнівської молоді, нещодавно взяла участь у Міжнародному молодіжному конкурсі «Стокгольмський водний приз». Дівчина представила свій проект, запропонувавши добувати воду для побутових потреб людини з атмосферного повітря, котре, як відомо, містить велику кількість вологи. У Стокгольмі Дарія дійшла до фіналу конкурсу, де їй перемогти не вдалося, але представлена нею робота все ж отримала схвальні оцінки журі.