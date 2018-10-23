Олександрійська в/ч 2269 Національної гвардії України придбає Індикатор паливоміра ИТ9-6

Договір на придбання Індикатора паливоміра ИТ9-6 для Олександрійської військової частини 2269 підписали між собою Військова частина 2269 Національної гвардії України та ФОП Павлюк Володимир Іванович сьогодні, 23 жовтня.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Вартість придбання становить 160 300 грн.

Прилади для вимірювання витрат, рівня та тиску рідин і газів мають поставити до кінця 2018 року.