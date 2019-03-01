Підсумки зустрічі олександрійців з Президентом України

28 лютого Олександрію відвідав Президент України Петро Порошенко, повідомляє «Голос Громади».

Зустріч очільника держави з багатотисячною аудиторією жителів міста проходила на Соборній площі. Більш ніж півгодинна промова Петра Порошенка була яскравою, чіткою, змістовною, з позитивно-емоційним забарвленням. Звертаючись до олександрійців, глава держави передусім висловив своє захоплення Олександрією, її однойменною футбольною командою, яка є, на його погляд, однією з головних візитівок міста, а головне – привітними, щирими олександрійцями, котрі, за його словами, є найкращими.

Демонструючи гарну обізнаність зі станом справ в нашому місті і Кіровоградщині взагалі, Президент на початку відзначив з вдячністю позитивні зміни, які відбулися тут за попередні роки. Окремо він зупинився на успішному втіленні проектів з об`єднання територіальних громад, навівши приклад Приютівської ОТГ, де завдяки об`єднанню у короткий строк відбулися разючі зміни у сільській інфраструктурі і передусім – будівництво сучасної сільської амбулаторії.

Петро Порошенко коротко згадав і про головні стратегічні досягнення в державі, головними з яких є зупинка тотальної російської агресії стосовно України, що стало можливим лише завдяки створенню дієздатної української армії, наповнення золотовалютних резервів країни до 21 мільярда (а 5 років тому вони були порожні), звільнення від газово-енергетичної залежності від Росії, отримання права на безвізовий в`їзд до країн Євросоюзу, здобуття автокефалії об`єднаної Православної церкви України та інше.

Далі пан Президент окреслив головні стратегічні напрямки, якими він їх бачить на найближчі роки для України і Кіровоградщини та Олександрії зокрема:

«Економіка країни після кількарічного спаду зростає 12 кварталів поспіль. Криза, спричинена війною, економічною і торгівельною блокадою з боку Росії, відступає. Але я хочу зараз говорити з вами про майбутнє, бо немає у нас з вами головнішого, ніж об`єднання заради спільного майбуття. Бо саме відсутність єдності не дала відбутися Україні як державі, у 1918 році, котра не змогла тоді протистояти московській навалі. Ми впритул наблизилися до повноправного членства в Євросоюзі і НАТО, що остаточно гарантуватиме Україні економічну та безпекову незалежність.

Через декілька тижнів нам належить обирати майбутнє для України, долю кожного з вас, ваших дітей і онуків. Ставка дуже висока і тому надзвичайно важливо не помилитися. 31 березня ми відкриваємо другий наш надзвичайно важливий фронт. Якщо першим фронтом, який ми зараз тримаємо, є відсіч російському агресору на сході країни, то другим має стати економічне зростання. Але це зростання повинні відчувати передусім прості люди на власній кишені і першим кроком у цьому напрямку буде монетизація субсидій, яка дасть можливість саме людям, а не газовим та іншим монополіям отримувати реальні кошти.

Наступний крок – індексація пенсій, боротьба з бідністю через реальні підвищення заробітних плат, соціальних допомог. Я впевнений: ми перетворимо Україну в країну щасливих і вільних людей!

Оскільки Кіровоградщина збирає рекордні врожаї, в кожному місті і районному центрі повинна бути власна переробна промисловість аграрної продукції. Ще один крок розвитку економіки – індустріалізація вашого краю через інвестиції та новітні технології. Цьому повинно сприяти те, що після революції Гідності для України відкрилися ворота ринку Євросоюзу і частка нашого експорту в ЄС складає вже зараз 42 відсотки.

Наші ІТ-компанії, яких вже зараз налічується до 150-ти тисяч, зараз дають майже 4 відсотки ВВП. До 2020 року їх кількість очікувано зросте до двохсот тисяч, а це реальні робочі місця і наповнення бюджету. Логістика: тут також дуже важливою є роль Кіровоградської області, яка знаходиться в центрі України. Ще один напрямок прориву – це туризм. Необхідно розвивати його не лише в містах-мільйонниках, а й у таких, як Олександрія.

Це дуже важливі завдання, але я впевнений: ми з вами можемо їх виконати. Бо ви – люди, які вміють і хочуть працювати, а політикани лише роздають порожні обіцянки. Ми не маємо права зупинятися на нашому поступі вперед, до перетворення України у економічно розвинену незалежну державу з високою національною безпекою і суверенністю. Я вірю у вас, бо ви – найкращі!» – сказав зокрема Президент Петро Порошенко.

Але навіть після закінчення виступу главі держави ще довелося чимало поспілкуватися з олександрійцями, так би мовити, у неформальній обстановці: ледь він зійшов зі сцени, як сотні людей кинулися до нього. Безліч рукостискань з Президентом, вітальних вигуків, зйомка відео- та фотоселфі на мобільні телефони разом з ним, побажання успіху та запевнення у підтримці. Декілька олександрійців навіть умудрилися передати особисто з рук в руки Петру Олексійовичу якісь паперові звернення. Вся ця маса людей обліпила главу держави і повільно рухалася разом з ним у напрямку його службового авто – Президенту і його оточенню знадобилося хвилин з 20, щоб подолати відстань у якихось 50 метрів. Нарешті Петро Порошенко добрався до автомобіля, прощаючись, вже вкотре подякував олександрійцям за теплий прийом, ще раз запевнив, що вони найкращі та нагадав, що тільки у єдності – наша сила.