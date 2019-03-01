Студенти Олександрійського політехнічного коледжу дізнавались особливості роботи державних виконавців

Вчора, 28 лютого, в рамках проекту Міністерства юстиції «Я маю право на виконання рішення суду» відбулася зустріч студентів Олександрійського політехнічного коледжу з представницею Олександрійського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ в Кіровоградській області.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку начальника відділу Віталія Кошеленка.

Заступниця начальника відділу Олеся Маркова розповіла студентам не лише про особливості роботи державних виконавців, а й про основні аспекти рішень суду та переваги виконання рішень судів до пред’явлення виконавчих документів до ДВС.