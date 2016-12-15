Олександрієць обікрав два будинки в селищі Нова Прага Олександрійського району. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на Олександрійське відділення поліції.

Так, 30-річний чоловік, перебуваючи в гостях в одної з жительок селища Нова Прага викрав в неї 2 золоті каблучки, золоту підвіску та сережки. Викраденими речами зловмисник розпорядився за власним розсудом, а до поліції звернулася мати потерпілої.

Але на цьому правопорушник не зупинився, адже потім, перебуваючи вдома у одного з односельців, він поцупив шість телескопічних вудочок, чотири спінінга, мисливський ніж та стартовий пістолет. Чоловік втік з краденим майном.

Пізніше поліції вдалося встановити особу крадія, але з крадених речей змогли повернути тільки одну вудочку.

Чоловікові, який вже був судимий за крадіжки, розбій та наркотики, оголошено підозру за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно. Дане правопорушення карається обмеженням чи позбавленням волі на строк до 5 років.