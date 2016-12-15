Вже через 3 тижні олександрійці почнуть святкувати Новий рік. В магазинах купують ананаси та мандарини, а також подарунки під новорічну ялинку.

А для особливих поціновувачів святкової краси в Олександрії працює майстриня новорічних іграшок ручної роботи Вікторія Пегарькова. Кореспонденти Голосу Громади поговорили з жінкою та дізналися все про прикраси.

Починала Вікторія з недорогих по собівартості товарів ручної роботи. Це були горішки з передбаченнями та янголи з соленого тіста. Цікаво, що до роботи в такій творчій сфері жінка працювала начальником відділу автоматизованої обробки інформації та соціальних виплат і допомоги управління соцзахисту населення в м. Дніпропетровськ. Крім цього, керувала проектом по системі якості роботи працівників соціальної сфери з клієнтами. Після того, як Вікторія народила дитину, вона переїхала до Олександрії. Поки була в декреті – почала займатися рукоділлям, а коли донька пішла в дитсадок, жінка працювала на 4-х роботах відразу, та все одно займалася творчим ремеслом. За цей період часу Вікторія встигла попрацювати практично з усіма сувенірними магазинами міста, а згодом зрозуміла, що не хоче більше займатися старою роботою, і вирішила відкрити свій магазин.

“Ідея по магазину виникла відразу після того, як я почала цим займатися. Магазин існує вже 3 роки, і саме з цих коштів, що заробляються тут, втілюються нові проекти. Досягти запланованих цілей в мене вийшло вже через півтора роки, коли ми з колегами презентували наші роботи на виставках в різних містах України”, – розповідає Віка.

В магазині представлена велика кількість святкових прикрас, але таких ексклюзивних, як Віка, в місті ніхто не робить. Минулого року, за словами майстрині, вони виготовляли іграшки в техніці “декупаж”, і їх відразу розкупили. Цього ж року вона вирішила втілити ідею, що виникла півтора роки тому. Так, заручившись допомогою дівчат-помічниць, які допомагають робити “в ручну” квіти під розмір прикрас, Віка займається ідеєю і збором частин в одну іграшку. Таким чином, у створенні кульки приймають участь ще 3-4 майстри.

Дівчата, що роблять квіти, займаються скрапбукінгом. Свої роботи надсилають з Кременчука, Полтави. В Олександрії майстриня співпрацює з ковалем, який робить підставки під іграшки.

За словами Вікторії, для тих, хто не може обрати подарунок, такі іграшки можуть слугувати як презентом колегам по роботі, так і подругам чи рідним.

Ціни на іграшки коливаються від 85 грн до 200 грн. в залежності від розміру і техніки, але заробляє майстриня не багато, адже у матеріалів висока собівартість.

“Роблю всі іграшки під інтер’єр свого будинку – на випадок, якщо “бізнес” не буде розвиватися. Тоді в мене буде найгарніша ялинка в Олександрії”, – жартує майстриня.

Кольорова гама теж досить різноманітна – рожеві тони, колір слонової кістки, білий. Також Віка робила іграшки червоно-білих тонів. За останній час було виготовлено близько 100 святкових кульок.

“Дуже довго проект обдумувати, але коли в голові формується жива картинка, процес іде досить швидко”, – зазначає жінка.

Одним із цікавих замовлень, які зараз виконує Віка, є новорічна кулька з написом “Первый год Евочке”. За ідеєю замовниці, яка є хрещеною мамою дівчинки, таку іграшку вона буде дарувати кожного року, тільки з різними цифрами.

Кожна кулька є абсолютно безпечною для здоров’я, адже для виготовлення використовується акрилова фарба та папір, які не викликають алергічних реакцій.

Таким чином, любителі ексклюзивної новорічної краси чи просто шукачі гарних, неповторних подарунків можуть звернутися до магазину “Счастье в подарок”, де Вікторія Пегарькова змайструє для кожного свою прикрасу.

З повагою до олександрійської громади!