“Opel” не розминувся з “Газеллю”: вночі у центрі Олександрії сталася ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 02:30 години на перехресті пр.Соборного та вул.Софіївської біля ТЦ “Гранд Плаза”, повідомляє Голос Громади.

Зі слів очевидців, Opel Omega рухався по центральному проспекту міста, з цей час з вулиці Софіївської виїхала “Газель” та протаранила легковик у бік сидіння водія.

В нічний час світлофори не працюють й по ПДР водій газелі повинен був пропустити автомобіль, що рухався по головній.

Транспортні засоби зазнали незначних пошкоджень, “газель” пошкоджена більше: понівечений бампер, розбите скло, на асфальті вода.

Наразі інформація про постраждалих відсутня, причини аварії розслідують фахівці.