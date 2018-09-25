Переговори щодо взаємовигідної співпраці Кіровоградщини і бізнес-компанії з КНР

До Кропивницького завітала бізнес-делегація з Китайської Народної Республіки (місто Ханчжоу провінції Чжецзян), з якими голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко провів зустріч. У переговорах взяли участь генеральний директор компанії “Zhejiang Golden Egg Science and Technology” Лі Люмін та співробітники компанії Гуан Дзяньвень і Ши Чао.

Інформує Голос Громади з посиланням на офіційний сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Члени делегації були ознайомлені з економічним потенціалом Кіровоградщини та перспективними напрямки співпраці, оговорена можливість співробітництва у галузі переробки сільськогосподарської продукції, а також у сфері інформаційних технологій – впровадження наукових розробок у виробництво.

В ході бесіди, представники компанії “Zhejiang Golden Egg Science and Technology” акцентували увагу на освітньому та проектному напрямках, повідомили про переговори з керівництвом Льотної академії НАУ щодо наукового співробітництва та про наміри КНР відкрити на Кіровоградщині спільне українсько-китайське підприємство з вирощування та переробки продукції птахівництва. Сергієм Кузьменко було зауважено про взаємо вигідність даної пропозиції, оскільки з’являться нові робочі місця та можливість додаткового поповнення бюджету області.