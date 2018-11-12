Порушники митних правил Кіровоградщини збагатили обласний бюджет більш як на 1,3 мільйона гривень

За поточний рік Кіровоградською митницею ДФС порушено 292 справи про порушення митних правил. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Територіальних органів ДФС у Кіровоградській області.

За цей час розглянуто 191 справу та накладено штрафів на суму 1,9 мільйона гривень, але обласним митникам вдалося стягнути 1 мільйон 309,8 тисячі гривень штрафів.

Розгляд справ, у тому числі і конфіскація безпосередніх предметів, продовжується митницею області.