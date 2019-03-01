Повідомляємо графік планових відключень електроенергії в Олександрії у першій половині березня

Доводимо до відома графік планових відключень Олександрійським РЕМ в місті Олександрія на першу половину березня.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградобленерго.

1 березня:

м. Олександрія: вул.Верболозівська 1-31, 2а-32а, вул. Лугова 3-41, 4-88,

4 березня:

м. Олександрія: вул.6-го Грудня 2, вул.Бульварна 7-11, вул.Першотравнева 7-21,4-10, вул.Шевченка 71,73, вул.Верболозівська 1-31, 2а-32а, вул.Лугова 3-41, 4-88,

5 березня:

м. Олександрія: вул.Санітарна 23а-37а,28в-30, вул.Шевченка 27-53,16-64, вул.Кременчуцька 1-7,2-14, вул.М.Грушевського 9-59,14-78, вул.Шахтарська 3-35, 6-38, вул.Братська 123,125, вул.Титова 9-17, вул.Військова 1-9,2-10, вул.Козача 78-84, вул.Гагаріна 45,50, вул.М.Зерваницького 2-10, вул.Яблунева 3-53, 2а-54, пров.Пугачова 1, вул.Червона 1-51, пров.Курганний 2, пров.Разіна 1-5, 2-2а, вул.Козацький шлях 83-85,

6 березня:

м. Олександрія: вул.Верхньо-Головківська 103-147, 122-162, вул.Тургенєва 11-17,10-16, вул. Нижче-Польова 81-125,92а-134, вул.Павлова 1-41, 2-32, вул.Л.Чернова 87-111, 88-126, вул. Іванівська 11-15,

7 березня:

м. Олександрія: вул.Братська 71, вул.Артилеристів 1-19, 4-16, вул.Східна 1-79,4-46, вул.Козацька 61-85, вул.Титова 1-7, вул.Л.Українки 1-3,2, вул.Яблунева 3-53, 2а-54, пров.Пугачова 1, вул.Червона 1-51, пров.Курганний 2, пров.Разіна 1-5, 2-2а, вул.Козацький шлях 83-85,

11 березня:

м. Олександрія: вул.Шевченка 77-91,66-86, вул.Бульварна 31,2-4, 36-40, вул.Діброви 19-23,10-12, 38-42,65, вул.Комунальна 35-41, 20, вул.Ю.Осмоловського 5-41, 22-44, вул.Першотравнева 41-45, 34, вул. Осипенка 1,2, вул.Братська 25-47,55,20, пров.Шахунянца 1-23, 2-4, вул.Ярмаркова 17-47, 16-22, вул.Г.Усика 51,71,83-97, 58-60,88, пл.Соборна 17,

12 березня:

м. Олександрія: вул.Бойківська 1,2, пров.Степняка-Кравчинського 1-19,2-14, вул.Козацький шлях 5-53, вул.Франка 1-89, 2-78, пров.Іванова 1-31,2-42, пров.Гарасюти 1г,1д,33, вул.Степова 41-95, 92-132, вул.Холодноярська 91-129, 102-140, вул.Чонгарська 125-163, 118-146, пров.Кармелюка 95-127,60-98, вул.Хасанська 63-101,84-102, вул.Гоголя 45а-59, 50-62, вул.Корлюка 6-14, пров. Голуба 3-9, вул.Культурна 131, вул.Верболозівська 1-31, 2а-32а, вул.Лугова 3-41, 4-88, вул.Сосюри 1-21,2-22а, вул. 6-го Грудня 199-223,254-282а, пров. Брюлова 1-15, 2б-10а, вул.Львівська 1-45, 2-82, вул.Свободи 1-45,2-38, вул.Вишнева 1-61,2-70, вул.Космічна 1-79, 2-76.

15 березня:

м. Олександрія: вул.Верболозівська 1-31, 2а-32а, вул.Лугова 3-41, 4-88, вул.Абрикосова 2-8, вул.М. Рибалка 7-15,6, вул.Миру 87-109, 62-78, вул.В.Сухомлинського 3-5,18, вул.Нагірна 79-81,84-94.