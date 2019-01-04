Про «літаючий світлофор» олександрійського учня – детально

Наприкінці року, що минув, олександрійські слухачі-винахідники Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді представили свої ідеї в Маріїнському палаці на прийомі у Президента П.Порошенка та його дружини, повідомляє офіційний сайт управління освіти, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Серед номінантів – восьмикласниця Дар`я Руда, Ольга Боровик (8 клас), Ілля Воронцов (11 клас), Максим Гончаренко (11 клас), десятикласник Анатолій Буртовий. Вони стали переможцями і призерами Всеукраїнської виставки-конкурсу «Майбутнє України», який проходив в Києві раніше, наприкінці листопада.

Про одного з призерів – Максима Гончаренка і його винахід «Енергошайба», яка здатна виробляти електричну енергію від незначного нагріву, вже розповідав свого часу «Голос Громади». А зараз нас зацікавила доволі оригінальна ідея Анатолія Буртового, яку він назвав «Дрон-регулювальник». Отож пропонуємо детальніше розглянути його конструкцію.

…Мабуть, немає автомобіліста, який би не відчував незручність при переїзді перехрестя вулиць із жвавим рухом, на якому раптово вийшов з ладу світлофор. Як правило, це затор машин, та й до ДТП у таких випадках недалеко. Тут зовсім не зайвим буде живий регулювальник. А от Анатолій для подібних ситуацій запропонував «літаючий світлофор».

За словами винахідника, електронний блок керування «мобільним» світлофором у поєднанні з безпілотним літальним апаратом можна за потреби терміново спрямувати у будь яке проблемне місце, де він і буде тимчасово виконувати функції звичайного світлофора. Блок його керування запрограмований на чотири режими роботи світлофора для різних видів перехресть у відповідності до правил дорожнього руху. Оператору летючого світлофора залишається лише вибрати потрібний програмний режим і спрямувати його куди потрібно, після чого цей безпілотний «регулювальник», прилетівши на перехрестя, виконуватиме свою роботу автоматично.

Конкурсне журі свого часу на виставці «Майбутнє України» присудило олександрійському учню ІІІ місце в номінації «Робототехніка та робототехнічні системи», визнавши ідею практичною і дієздатною. Щоправда, Анатолій Буртовий представив на конкурс лише діючий електронний блок керування і модель власне світлофора без засобу його переміщення – безпілотника, оскільки такі літальні апарати, як відомо, коштують дуже недешево і вони не по кишені ні самому винахіднику, ні його керівникам. А наукові керівники Анатолія в секції Малої академії наук – це олександрійські викладачі О.Мірошниченко (на фото) та О.Дробот.

З цим винаходом, як і з іншими розробками юних олександрійських «кулібіних» ознайомилося подружжя Порошенків у Маріїнському палаці під час урочистої церемонії і дало їм належну оцінку.

