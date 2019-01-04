Рятувальники Олександрії витягували застряглі вантажівки на складних ділянках доріг

Протягом минулої доби рятувальники Кіровоградщини надали допомогу водіям 8-ми транспортних засобів на складних ділянках доріг.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.
Відтак, бійці 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія відбуксировували вантажівки із бездоріжжя.
Крім цього, надавали допомогу з витягування автотранспорту, зокрема карети швидкої допомоги, на складних ділянках доріг рятувальники 1-го Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький, 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Голованівськ, 16-ї ДПРЧ смт Добровеличківка, 17-ї ДПРЧ м. Світловодськ, 26-ї ДПРЧ м. Благовіщенське та рятувальники 30-ї ДПРЧ смт Вільшанка.
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