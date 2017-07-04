Секретар міськради Богоявленська підшукує собі нове робоче місце у селі?

Нещодавно секретар міської ради Олена Богоявленська почала «вояжувати» селами Олександрійського району та брати участь у зібраннях сільських та селищних громад. Зважаючи на той факт, що діяльність Олени Миколаївни, як секретаря міської ради, давно викликає багато запитань у депутатів, ймовірно, членкиня місцевої «Батьківщини» вирішила себе «підстрахувати» на випадок втрати посади в міськраді та спробувати заручитися підтримкою жителів району.

Саме так можна пояснити приїзд секретаря міської ради на зустріч місцевих жителів села Косівки, які зібралися на обговорення щодо об’єднання територіальної громади, що відбулися минулого тижня.

Нагадаємо, після того як Олександрія фактично відмовилася об’єднуватися з селами, вважаючи, що таке об’єднання стане «ярмом» для міста, а приєднані громади негативно вплинуть на Олександрію в цілому, в травні цього року Приютівською селищною радою було прийнято рішення про ініціювання добровільного об’єднання 23 сіл в Приютівську селищну об’єднану територіальну громаду з центром у селищі міського типу Приютівка. Попередні громадські слухання вже були проведені в Приютівці та Косівці.

Проте, як виявилося, рішення щодо бажання об’єднатися у територіальну громаду сіл та селищ Олександрійського району викликало “нездоровий” інтерес у посадовців міської ради, зокрема, у секретаря ради Олени Богоявленської, котра чомусь вирішила, що їй конче необхідно взяти участь у цих слуханнях.

Лідерка місцевої «Батьківщини», запізнившись на обговорення, і тим самим відкрито продемонструвавши свою неповагу до учасників заходу, висловила власну несхвальну думку з приводу майбутнього об’єднання сіл, чим викликала неоднозначну реакцію у місцевих жителів. Було помітно, що Олена Миколаївна намагається справити враження на присутніх, проте промова жінки була безладною та невпорядкованою й більше нагадувала такий собі популістичний спіч для неосвічених, аніж промову посадової особи. Тож вже сам приїзд секретаря міськради викликав багато запитань у місцевої громади, головним з яких було питання: навіщо представнику міської політичної сили, а тим більше секретарю міської ради, приїздити на збори громади села, якщо на обговореннях жодного питання, яке б стосувалося міста не було? Багато хто з присутніх взагалі припустив, що зважаючи на «політичну непостійність» секретаря міськради Богоявленської, після втрати значної частини прихильників в Олександрії через роботу «в унісон» з опозиційним блоком та міським головою, якого, до речі, свого часу Олена Богоявленська гучніш за всіх вимагала люструвати, секретар вирішила продовжити своє політичне майбутнє в районі. І нині жінка просто шукає собі чергове привабливе місце роботи, а тому намагається «заслужити» певний авторитет у місцевих жителів району.

Проте насправді незрозумілою у цій ситуації залишається позиція міських можновладців. Адже як відомо, на громадських слуханнях з приводу об’єднання міста з селами, що пройшли в Олександрії в травні минулого року, були висловлені категоричні думки з приводу такого об’єднання. В грудні 2016 року на сесії Кіровоградської обласної ради, в порядок денний якої також було внесено питання ОТГ, палкі промови щодо небажання олександрійців об’єднуватися «з районом» виголосили перший заступник міського голови та депутат Кіровоградської обласної ради Л. Давиденко, та знову ж таки, секретар Олександрійської міської ради О. Богоявленська.

І тут виникає логічне запитання – то чому ж сьогодні бажання жителів сіл та селищ Олександрійського району об’єднатися в територіальну громаду вже без Олександрії, викликає таку негативну реакцію у міських можновладців, що вони навіть готові їхати до сіл, де проходять слухання, аби усіма можливими способами запобігти їх проведенню, а простіше кажучи – зірвати їх? Чи причина в іншому?

Розуміючи можливість перевиборів та свій програш у них, дехто з міських посадовців, а зокрема секретар міськради, наразі, ймовірно, намагається просто знайти собі нове робоче місце аби не залишитися в черговий раз у «розбитого корита»? Хоча дивлячись на те, як місцеві жителі відреагували на приїзд членкині місцевої «Батьківщини», то політичне майбутнє в новій громаді може залишитися лише фантазією нинішнього секретаря Олександрійської міської ради.