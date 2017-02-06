Дослідження провів комітет виборців України, який склав «Рейтинг діяльності голів ОДА за 2016 рік». Оцінювання було засноване на двох критеріях: показниках соціально-економічного розвитку регіонів та опитуванні місцевих експертів.

Перше місце в рейтингу голів ОДА посіла очільниця Харківської області Юлія Світлична, друге – Олег Синютка (Львівська обл.), третє ж місце зайняв керівник Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко.

За результатами дослідження, за рік роботи очільника Кіровоградщини на території області спостерігалася позитивна динаміка, адже Кіровоградщина стала 2-ою за зростанням промисловості і 6-ою – за розвитком сільського господарства. Область також друга за збільшенням капітальних інвестицій. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) збільшилися із 2,5 тис. грн. на одну особу населення у 2015 році, до 3,7 тис. грн.– у 2016 році. Крім цього, окремо експерти відзначили успіхи в проведенні декомунізації.

Більш детально з результатами дослідження можна ознайомитися за посиланням.