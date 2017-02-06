УВАГА!!! Батьки, будьте уважні до своїх дітей: інтернетом шириться нова небезпечна гра для підлітків

Увага, батьки та водії автотранспорту! Інтернетом шириться нова небезпечна гра “Біжи або помри”, одним із головних завдань якої є якомога ближче перед рухомим автотранспортом перебігти дорогу. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила мати одного з підлітків.

Жінка розповіла, що нещодавно її син почав якось дивно поводитися – став менше спілкуватися з рідними та друзями, почав частіше закриватися у себе в кімнаті. “Спочатку ми з чоловіком вирішили, що в нього проблеми з його дівчиною, адже вони останнім часом нерідко сварилися, але Марина (з етичних міркувань ім’я змінено) сказала, що вже не бачилася з нашим сином більше трьох днів” – жаліється жінка.

Батьки поспілкувалися з класним керівником сина, але й вчитель з цього приводу також нічого не змогла повідомити, зауваживши лише, що дійсно останнім часом хлопець став якимось дивним.

З’ясувати причини такої поведінки підлітка вдалося лише через декілька днів. Хлопець сам вирішив про все розповісти батькам. “Протягом майже двох годин син говорив про якісь незрозумілі для нас з чоловіком речі. Про те, як йому просто необхідно ризикувати своїм життям, тим самим доводячи, що він “гідний” називатися справжнім чоловіком. Виявилося, що він грає в таку гру, коли треба перед самісіньким авто перебігти дорогу” – з жахом розповідають батьки. Звичайно, що такі “забави” можуть закінчитися плачевно як для самих “гравців”, так і для водіїв автівок, перед якими перебігають діти.

Як виявилося це непоодинокі випадки, коли підлітки грають у такого роду небезпечні ігри, тому, шановні батьки, будьте пильнішими до поведінки своїх дітей, особливо звертайте увагу, інформацію з яких інтернет-сторінок ваша дитина використовує. Можливо саме ваша пильність зможе вберегти вашу дитину.

Сьогодні безпеці дітей в он-лайн середовищі державою приділяється особлива увага. Так, наразі ще й досі триває розпочате майже дві години тому, засідання круглого столу «Дитина онлайн: як забезпечити безпеку і приватність?».

Захід проходить за участі Міністерства Молоді та спорту України, департаменту інформаційної безпеки, Інституту якості освіти, департаменту кіберполіції, СБУ, уповноважених ВРУ з прав людини та за підтримки Майкрософт, Google та інших.

Метою заходу є вдосконалення державної політики захисту безпеки і приватності дитини в онлайновому середовищі, а також налагодження співробітництва держави, бізнесу і громадянського суспільства.

З повагою до олександрійської громади!