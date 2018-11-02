Учні однієї з ОТГ Олександрійщини наочно ознайомились з актуальними професіями

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Днями, у рамках акції для мешканців об’єднаних територіальних громад, яка проходить під гаслом «Співпраця, яка гарантує успіх» за сприяння фахівців Олександрійського міськрайонного центру зайнятості для учнів Головківського НВК – загальноосвітнього навчального закладу  І – ІІІ ступенів була проведена презентація Олександрійського професійного ліцею.

Зустріч розпочав керівник навчального закладу Костянтин Мужиков, доповнивши розповідь про ліцей чудовою відеопрезентацією. До зустрічі долучились і студенти ліцею, які провели школярам екскурсію навчальними класами та майстернями. У кожній з майстерень проводились  майстер-класи, до яких активно долучались майбутні абітурієнти.

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Учні Головківського НВК на практиці мали змогу спробувати себе в професіях кухаря, продавця продовольчих товарів, «слюсаря з ремонту автомобілів, «маляра, штукатура, офісного службовця (бухгалтерія) та ін. Школярі мали змогу ознайомитись і, головне, спробувати на практиці новітні технології.

Наприкінці зустрічі старшокласники не лише ознайомились з різноманітним світом професій, а й дізнались про престижність, затребуваність на ринку праці та актуальність; дізнались про можливості навчання, умови вступу та умови соціальної сфери Олександрійського професійного ліцею.

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