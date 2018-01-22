Супроти формування громади в Новій Празі виступила Новгородківська «Свобода»

В пятницю, 19 січня, на сесії Петрокорбівської сільської ради більшістю голосів було прийнято рішення щодо долучення населених пунктів Петрокорбівської сільської ради до створюваної Новопразької об’єднаної територіальної громади.

Нагадаємо, що 2 грудня жителі Нової Праги підтримали створення Новопразької обєднаної територіальної громади, в яку б увійшли села Шарівської сільської та Новопразької селищної рад Олександрійського району, Пантазіївської сільської ради Знамянського району, Петрокорбівської та Митрофанівської сільських рад Новогродківського району.

В той же час керівник Новгородківської районної організації ВО «Свобода» Павло Дейнеко назвав рішення депутатів порушенням принципів конституційності й добровільності об’єднання територіальних громад. Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці партії у фейсбук, де також зазначили, що Новгородківська «Свобода» однозначно підтримає ці громади і допоможе їм у прагненні захистити своє право на самоврядування.

Нагадаємо, що під схожими гаслами діють і деякі деструктивні елементи, що під різними приводами затягують процес виборів до Приютівської територіальної громади.