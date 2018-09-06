Три сільські ради в Олександрійському районі вже мають річне виконання бюджету

Про річне виконання бюджету Улянівською, Лікарівською та Добронадіївською сільськими радами розповіла начальник фінансового управління районної державної адміністрації Ірина Левченко, під час семінару-наради з сільськими головами. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Загалом же виконання бюджету району за 8 місяців складає 111,4 %.

За словами очільниці фінансового управління райдержадміністрації, наразі, залишається низький рівень сплати податків одноосібниками, який є навіть нижчим ніж у 2017 році.