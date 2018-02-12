Твори учнів з Олександрійського району увійшли в збірку “Моя родина проти насильства”

Три твори від учнів шкіл з Олександрійського району увійшли до збірки, присвяченої проблемі насильства у сім’ї. Так, за підсумками обласного конкурсу дитячих творів «Моя родина проти насильства», який проводився в рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з 21 листопада до 10 грудня було випущено збірку дитячих творів.

Повідомляє Олександрійська РДА.

Серед авторів, твори яких увійшли в збірку, учні з Олександрійського району: Кривошея Катерина (Головківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»), Хмель Аліна (Новопразька ЗШ І-ІІ ст.), Нізіна Анна (Червонокам’янський НВК).

Перечитати твори можна в Центральній районній бібліотеці, до якої було передано один примірник збірки.

Як зазначається на сайті Олександрійської РДА, організатором відбіркового етапу конкурсу є управління соціального захисту населення Олександрійської районної державної адміністрації, партнерами конкурсу – відділ освіти РДА.