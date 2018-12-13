У мешканця Олександрії виявили захворювання на кір

За останній тиждень на Кіровоградщині зареєстровано 18 випадків кору.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Серед хворих на кір є 1 мешканець Олександрії, 2-є з Олександрівського району, 3-є з Гайворонського району, 5-ро з м. Кропивницький та 7 мешканців з Новомиргородського району. З них 9 хворих – дорослі та 9 – діти.

На разі триває епідрозслідування та проведення протиепідемічних заходів у вогнищах кору.

Пам’ятайте! Єдиним надійним захистом від кору є своєчасна вакцинація проти кору.