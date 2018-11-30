У наступному році хворі, зокрема й в Олександрії, будуть отримувати електронний «лікарняний»

Днями Уряд України ухвалив рішення замінити паперові «лікарняні» на електронні.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров’я в Україні.
З 1 лютого 2019 року планують видавати пацієнтам лікарень «лікарняні» у вигляді електронного бланка та буде створений електронний реєстр «лікарняних».
Таке нововведення збереже час лікаря на зайву паперову роботу та час хворого на збір печатки в «лікарняному», а сучасні правила контролю запобігатимуть корупції в медичних закладах.
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