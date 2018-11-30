«Забрати не можна залишити», або знову поділ на «чужих» і «своїх»

Приблизно така дилема постала перед членами виконкому Олександрійської міської ради на засіданні, яке відбулося 29 листопада, повідомляє «Голос Громади».

Одне з питань черги денної засідання виконкому мало назву «Про надання в оренду приміщення по вул. Братській, 75». Згідно з озвученим проектом рішення, його пропонувалося надати в орендне користування строком на 2 роки 11 місяців міському комунальному закладу ДЮСШ №2 для проведення тренувань з легкої атлетики та фехтування.

Здавалося б, просте робоче питання, але воно викликало неабияке збурення пристрастей на засіданні. І виявилося, що все не так вже й просто, оскільки даним приміщенням вже деякий час користується на правах законної оренди громадська організація «Легкоатлетичний клуб «Олександрія». Відтак проект рішення виконкому пропонував відмовити в наданні дозволу на оренду приміщення легкоатлетичному клубу, аби надати відповідний дозвіл ДЮСШ №2.

…Щоб продовжити розповідь, слід зазирнути у доволі давню передісторію спірного підвального приміщення площею 257 м2, розташованого у житловому будинку №75 по колишній вулиці Калініна. Починаючи ще з далеких 80-х років там діяла дитяча секція фехтування, яка відносилась у радянські часи до місцевого осередку фізкультурно-спортивного товариства «Авангард», котре потім за часів незалежної України трансформувалося у ФСТ «Україна».

Секція фехтування працювала, як кажуть, «ні шатко, ні валко» аж до кінця минулого тисячоліття. Щоправда, її вихованці ніяких зірок з неба не діставали, але то байдуже: вид спорту красивий, діти до секції йшли, державне фінансування спортивне товариство «Авангард» – «Україна» тоді якесь отримувало, ну і нехай собі.

Але на жаль, потім справи цього гарного і шляхетного виду у нас у місті стали занепадати. Напевне, буремні 90-і десь у чомусь змістили акценти у спортивних уподобаннях дітей, внаслідок чого інтерес до елегантного у своїй аристократичності спорту у них різко впав.

Наприклад, на початок двотисячних років у підвальній секції фехтування займалися всього четверо підлітків: двоє дівчаток і два хлопці. Тренував їх один на все місто фахівець з фехтування, тренер далеко пенсійного віку, який після перенесеної важкої хвороби мав, на жаль, стійкі проблеми зі здоров`ям.

І керівництво тодішньої місцевої організації ФСТ «Україна» вирішило рубонути з плеча: тренера звільнити, а секцію закрити, як безперспективну. А пару років тому «наказала довго жити» через брак фінансування і сама міська організація ФСТ «Україна». Підвальне приміщення ж колишньої секції фехтування, здається, більше 10 років після її закриття взагалі нікого не цікавило.

І от вже зовсім недавно, коли тренер з легкої атлетики Володимир Гриценко (до речі, колишній наставник ФСТ «Україна») взявся орендувати дане приміщення, зробив у ньому ремонт і організував на його базі легкоатлетичний клуб, про підвал раптом згадали…

Згадали, щоб забрати у якогось там л/а клубу, чий тренер В.Гриценко, бачте, числиться за штатом у районному ФСТ «Колос» і віддати міському ДЮСШ №2. Бо як сказав один з присутніх на виконкомі, – «Як це так?! Олександрійські діти з трьох спортивних секцій ютяться всі в одному підвальному приміщенні на Дніпровській, 2, а ми повинні віддати приміщення чужим спортсменам, серед яких є особи далеко не дитячого віку?».

Присутній на засіданні тренер Володимир Гриценко намагався довести, що в його клубі тренуються якраз діти з міста, а не з району; що він вклав кошти у ремонт занедбаного приміщення і чому б, нарешті, не виділити ДЮСШ №2 не цей, а будь-який інший підвал, яких у місті ще достатньо та не забирати у нього обжиту базу. Але його опоненти стояли на своєму.

Присутній на засіданні депутат міськради від місцевої організації БПП «Солідарність» Віталій Заріцький став на захист легкоатлетичного клубу, якого хочуть позбавити даху над головою:

Слід мати на увазі, що керівництва ДЮСШ №2 і управління освіти, молоді та спорту міськради лише планують знову відкрити там секцію фехтування. Тобто цієї секції досі навіть не існує і ще не відомо, чи підуть на неї діти, адже часи змінилися і сучасне фехтування – це «елітний», дуже дорогий вид спорту, він ні в яке порівняння не йде з «демократичною» легкою атлетикою, для занять якою достатньо лише кедів та шортів. Але під неіснуючу секцію хочуть забрати приміщення у цілком реального клубу, бо його тренер, як кажуть тут, «не наш» і тренує начебто «не наших» дітей. Щодо закидів про дорослих спортсменів, я повинен сказати, що двері клубу відкриті не лише для учнів нашого міста, а й для студентів міських коледжів та для учасників АТО, які теж ходять туди тренуватися. Отож відмовивши в оренді легкоатлетичному клубу, ми відмовимо у законному праві на заняття фізичною культурою і цим людям. Цікаво, що у намаганні будь що забрати приміщення чомусь особливо відзначилися двоє членів виконкому В`ячеслав Артем`єв і Вадим Півняк, обоє – представники місцевого осередку ВО «Батьківщина». Чим пояснити таку їхню наполегливість – для мене загадка. І взагалі, знову доводиться, на жаль, нагадувати давно відому просту істину, що чужих дітей не буває.

У ході гарячого обговорення було висловлено (переважно – навперебій) чимало протилежних думок та реплік, зокрема хтось з присутніх напівжартома зауважив: «А якщо завтра з`явиться ще якийсь екзотичний вид спорту, скажімо, секція байдарочників, якій після перегонів по Інгульцю ніде буде зберігати свої човники, знову будемо щось у когось відбирати, щоб віддати їй?»

Отож полеміка зайшла у глухий кут і виконком вирішив зняти з розгляду даний проект рішення до подальшого вивчення цього питання.