У Приютівській ОТГ відбулося урочисте відкриття нового спортивного майданчика з міні-футболу (ФОТО)

Сьогодні, 14 травня, в Приютівській ОТГ на території Цукрозаводського навчально-виховного комплексу відбулося урочисте відкриття новозбудованого сучасного спортивного майданчика з міні-футболу зі штучним покриттям для спортивних занять та уроків фізичної культури.

Повідомляє Голос Громади.

З подією у спортивному житті громади приютівчан привітали голова Кіровоградської облдержадмiнiстрацiї Сергій Кузьменко та голова Приютівської громади Андрій Коломійцев.

Майданчик, загальна вартість якого становить 1 мільйон 499,0 тис. грн. (також 300 тис. грн. виділено на благоустрій майданчика) зведено у рамках проекту голови ОДА Сергiя Кузьменка «Здоров’я наших дiтей» – «Розвиток спортивної iнфраструктури» – збудовано за кошти держбюджету та бюджету Олександрійської районної ради.

Наразі у Цукрозаводській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається 165 дітей та працює 25 вчителів. Тож, новий майданчик сприятиме залученню дітей і молоді до занять футболом, спортом й жити активним життя.