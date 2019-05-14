Страховий стаж військовослужбовцям та поліцейським обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку

Найбільш популярними серед населення послугами, які надаються на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, є отримання довідки про загальний трудовий та страховий стаж та дані про нараховану заробітну плату, а також направлення звернення з будь-якого питання та отримання відповіді без відвідування Пенсійного фонду.

Найчастіше користувачі Веб-порталу електронних послуг звертаються за роз’ясненнями щодо обчислення страхового стажу за даними системи персоніфікованого обліку особам із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), особам рядового і начальницького складу.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) страховий стаж обчислюється відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом. Одним із джерел формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку є відомості, які надходять у складі звітності, що подається підприємствами, організаціями, установами, починаючи з 2000 року.

До червня 2016 року звітність щодо зазначеної категорії осіб подавалась за формою, яка не передбачала персоніфікованого відображення нарахованого грошового забезпечення у розрізі застрахованих осіб.

Починаючи з червня 2016 року, відомості про суми нарахованого грошового забезпечення у розрізі кожної застрахованої особи у складі звіту щодо сум нарахованого ЄСВ подаються установами, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу (з дати набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 № 441).

Статтею 24 Закону (у редакції, чинній з 11.10.2017) визначено, що у разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж при призначенні пенсії буде обчислено на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.