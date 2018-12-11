Україна припинила партнерство з Росією

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією»

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградської обласної державної адміністрації у Facebook.

За словами Президента, припинення дії договору є частиною стратегії України на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу, інша складова – безвіз.

Глава держави вимагає від Міністерства закордонних справ України завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з Росією. Та термінових і дієвих кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки.

Керівник держави зазначив, що дія договору про партнерство спливає у квітні 2019 року.