До уваги олександрійців! З 1 листопада сплата за новими тарифами газопостачання здійснюється на рахунки іншого постачальника

Відповідно до урядової постанови №867 від 19 жовтня 2018 року було змінено постачальника природного газу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградської обласної державна адміністрації.

З 1 листопада поточного року змінена ціна на газ для населення та передано обов’язки з газопостачання на компанію “Нафтогаз України”.

На сьогодні ціна на газ для населення складає 8,55 гривень за кубометр газу.

Укладення договору відбувається шляхом підписання надісланої заяви або сплати рахунку за газ, який надійде від нової компанії цього місяця.

За природний газ, спожитий з 1 листопада 2018 року, необхідно розраховуватись на рахунки “Нафтогаз України”. Оплата за спожитий газ до цієї дати має надійти на рахунки колишнього постачальника. У разі помилкової сплати коштів на користь “Центргаз” необхідно звернутись до будь-якого з центрів обслуговування споживачів, де буде здійснено звіряння розрахунків та надано заяву про факт переплати та її повернення. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та реквізити платіжної картки, куди потрібно буде перерахувати переплату.

Абоненти продовжують обслуговуватись в тих самих абонентських відділах управлінь газових господарств у районах та місті Кропивницькому.

Зазначимо, що попередній постачальник ДП “Центргаз” продовжує свою діяльність та проводитиме роботу з боржниками, які не розрахувалися за спожитий газ.