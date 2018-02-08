В Олександрійському міському відділі та районному відділенні поліції призначили нових керівників

Сьогодні особовому складу Олександрійського міського та районного відділів поліції представили нове керівництво.

Так виконувати обов’язки начальника Олександрійського відділу поліції буде Володимир Горяний, а Олександрійське районне відділення – Віталій Кравцов.

Про це повідомила прес-служба ГУНП в Кіровоградській області сьогодні, 8 лютого.

Зустріч відбулася за участі головного поліцейського області Сергія Кондрашенка, Олександрійського міського голови Степана Цапюка, голови Олександрійської РДА Богдана Курупа та засобів масової інформації.

Зазначимо, що підполковник поліції Олександрійського відділу поліції Горяний Володимир Васильович раніше очолював відділення поліції Компаніївського району, а підполковник поліції Кравцов Віталій Миколайович до цього перебував на посаді заступника начальника Знам’янського відділу поліції.