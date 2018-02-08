В Олександрійському міському відділі та районному відділенні поліції призначили нових керівників

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Фото ГУНП в Кіровоградській області

Сьогодні особовому складу Олександрійського міського та районного відділів поліції представили нове керівництво.

Так виконувати обов’язки начальника Олександрійського відділу поліції буде Володимир Горяний, а Олександрійське районне відділення – Віталій Кравцов.

Про це повідомила прес-служба ГУНП в Кіровоградській області сьогодні, 8 лютого.

Зустріч відбулася за участі головного поліцейського області Сергія Кондрашенка, Олександрійського міського голови Степана Цапюка, голови Олександрійської РДА Богдана Курупа та засобів масової інформації.

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Зазначимо, що підполковник поліції Олександрійського відділу поліції Горяний Володимир Васильович раніше очолював відділення поліції Компаніївського району, а підполковник поліції Кравцов Віталій Миколайович до цього перебував на посаді заступника начальника Знам’янського відділу поліції.

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