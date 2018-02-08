Протягом лютого-березня на олександрійців чекає ряд культурно-розважальних заходів

Скуштувати млинці під час міського фестивалю млинців запрошують усіх бажаючих 17 лютого на площу Соборну з 10 години ранку. На олександрійців чекатимуть розважальна програма від творчих колективів міста, різноманітні конкурси та вікторини. Вже традиційно свою сувенірну продукцію представлять майстри ужиткового мистецтва нашого міста.

3 березня маленьких олександрійців запрошують відвідати дитячу виставу 3D-театру ростових ляльок «Пригоди мультяшок», яка пройде в ПК “Світлопільському” з 16:00 до 18:00.

На святковий концерт «Женщина, она как чудо» у переддень жіночого свята запрошують олександрійців 7 березня, початок концерту о 17:00.

17 березня в ПК “Світлопільському” відбудеться дитяча вистава «Пригоди Смурфіків». Вистава триватиме з 15:00 до 16:00. Цього ж дня усіх бажаючих запрошують переглянути комедійну виставу «За двома зайцями», яка почнеться о 19:00.

З 15 по 25 березня 2018 року в Олександрії буде перебувати пересувний цирк-шапіто “РІВ`ЄРА” біля стадіону “Ніка”.

Окрім цього, 26 квітня 2018 року з 19.00 до 22.00 години у приміщенні Палацу культури «Світлопільський» бажаючих весело відпочити запрошують на концерт від «Дизель шоу».