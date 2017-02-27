В Олександрійському районі вихідними відбулося відразу 2 пожежі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

Так, 25 лютого о 07:05 горів житловий будинок по вул. Некрасова у м. Олександрія. Коли ж на місце події приїхали рятувальники, було встановлено, що горить підлога на площі 2 м2 в приміщенні кухні. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1950 р.н. Обставини загибелі господаря та причини пожежі наразі встановлюють фахівці.

Наступного ж дня, 26 лютого о 05:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Островського у с. Нова Прага Олександрійського району. По прибуттю на місце події було встановлено, що в житловому будинку, що не експлуатується горить перекриття та дах на площі 42 м2, речі домашнього вжитку та підлога на площі 42 м2. Силами вогнеборців о 05:44 пожежу локалізовано та о 08:18 – ліквідовано. Причину пожежі встановлюють фахівці.