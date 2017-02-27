В неділю, 26 лютого, вихованці танцювального колективу «Авантюрин» Олександрійського районного будинку культури зібралися на відкритому повітрі в парку біля КСК “НІКА”, щоб вже традиційно провести час разом. В програмі ігор були естафета в мішках, веселий паровозик, перетягування канату та малюнки на асфальті.

“Ми кожного року збираємось. Ідею ось такого заходу започаткували батьки, і кожного разу нас стає більше на зустрічах, адже саме на них діти та батьки об’єднуються. Для вихованців ми готуємо ігрову програму, та й батьки не відстають і беруть активну участь, як в організації, так і в самому дійстві”, – розповіла кореспонденту Голосу Громади Наталя Козинець, керівник танцювального колективу.

Цього дня вихованці “Авантюрину” попрощалися з зимою та зустріли весну з гарним настроєм, швидкісним надуванням кульок та загальним фото у піднесеному настрої.