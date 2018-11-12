В Олександрії через недотримання правил дорожнього руху та перевищення швидкості сталася ДТП

Цими вихідними в Олександрії поблизу Покровської площі о 15 годині сталася дорожньо-транспортна пригода. Повідомляє Голос Громади.

Легковий автомобіль ВАЗ 2110 не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, в наслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем шкода.

На місце дорожньої пригоди прибув наряд поліції та карета швидкої допомоги. Травмованих немає – водії відмовилися від медичного обстеження. Лише автотранспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Наразі вирішується питання щодо домовленості водіїв між собою по євро протоколу – через страховий полюс або, в іншому разі, через складання адміністративного протоколу й розв’язання проблеми буде вирішуватися через суд – прокоментував кореспондентам Голосу Громади працівник поліції.