Олександрія – місто наповнене талановитими людьми. Майстри та майстрині, що дивують містян своїми виробами, з кожним днем вигадують все більш цікаві та складні ідеї та втілюють їх в життя власними руками. Однією з таких любителів нового та незвичайного є Валентина Ковальчук, яка займається технікою мозаїки з яєчної шкарлупи.

З огляду на унікальність та новизну даного мистецтва у нашому місті, кореспонденти Голосу Громади вирішили поспілкуватися з дівчиною та дізнатися про деякі таємниці такого роду мозаїки.

Валентина родом з с. Велика Севастянівка Черкаської області. Приїхала до Олександрії дівчина на навчання в Олександрійське училище культури, де і відкрила на 3 курсі для себе техніку мозаїки.

“Я з дитинства багато малювала. У мене дідусь малює, а мама ще й пише вірші. Також творчі надії подає молодший братик. Взагалі, у нас дуже творча сім’я!” – розповідає дівчина.

Про техніку мозаїки з яєчної шкаралупи Валентина дізналася з книжки однієї російської майстрині.

“Мені сподобалась її техніка, а також хотілось виділитись серед інших проектів, які втілювали наші студенти. Багато хто займався батіком, гобеленом, а мені хотілось чогось незвичайного. Всі мене відмовляли, адже техніка мозаїки з ячної шкаралупи займає багато часу. Але врешті моїм дипломним проектом став натюрморт в українському етнічному стилі, який я виклала саме за освоєною технікою. Витратила я на нього майже пів року”, – згадує майстриня.

Куратором дипломної роботи Валентини була викладач ДМП Анна Сидоренко, яка допомагала їй освоювати нову та складну техніку. Крім цього, наставниками дівчини ще й досі є і інші викладачі училища, зокрема Наталія Жеребило, Олександр Жеребило, Степан Ніколенко, Ольга Тонофрей.

Коли ж дівчина у 2012 році отримала диплом за спеціальністю “Декоративно-прикладне мистецтво” та кваліфікацію керівника аматорського колективу, Валентина вступила до відокремленого підрозділу Миколаївського факультету менеджменту і бізнесу Київського університету культури, де у 2016 році отримала ступінь бакалавра за напрямком підготовки “Дизайн” та здобула кваліфікацію бакалавр дизайну.

“Наразі я цікавлюсь і іншими техніками: освоюю декупаж, в майбутньому хочеться освоїти скрапбукінг. Також займають живописом, рисунком, освоюю масляну пастель, але розвиваю більше мозаїку. Багато компоную, наприклад мозаїка плюс де-купаж. Планів ще багато!” – ділиться Валентина.

Загалом, за словами дівчини, яєчна шкарлупа є доступним і дешевим матеріалом. Кожна господарка може з його допомогою прикрасити будь-що в своєму будинку. Хоча, саме виконання будь-якого твору має кілька етапів.

“Спочатку ідея, хочеться щось створити. Потім йде ескіз, замальовок маленький, потім лінійний і в кольорі, на тому форматі, на якому ти хочеш зробити картину. А потім з самого ескізу в натуральну величину я переводжу малюнок на саму поверхню”, – розповідає Валентина.

Кількість яєць, яка йде на роботи дівчини, важко підрахувати. За словами Валентини, яєчню на сніданок полюбляє її чоловік, а ще шкаралупу часто “постачають” друзі. Взагалі ж найважчим моментом є підготовка самих яєць, так як всередині нього 4 шари плівки і її треба зняти, помити та пофарбувати у відповідні кольори. Потім же матеріал кожного кольору викладається мозаїкою в картини, на скриньки чи вази.

Наразі ж Валентина Ковальчук готує матеріали для власної виставки, а в планах є і відкриття своєї майстерні наступного року. Поки що ж дівчина викладає “плоди” своєї творчості у власній спільноті в соц.мережі Вконтакте “Hand Made от Валентины Ковальчук”, куди можна звернутися та придбати як готові роботи, так і замовити щось цікаве, адже насправді мозаїка з яєчної шкаралупи є кропіткою роботою, а в кожен свій витвір майстер завжди вкладає душу.

З повагою до олександрійської громади!