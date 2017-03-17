В Олександрії активісти промоніторили ціни в торгових мережах міста на один з таких ходових товарів як рис. Інформацію про це вони розмістили на сторінці “Олександрійський прайс” в соц.мережі Фейсбук.

Результати “дослідження” виявилися доволі цікавими. Як з’ясувалося, найдешевшою позицією за кілограм рису майорить цінник в “Оптовичку” та “Маркетопт” – 16, 85 за кілограм.

На 20 копійок дорожчою виявилась ціна в “Фуршеті” – 17, 05, а в “Файномаркеті” на 55 копійок, щоправда вже не за кілограм, як в інших торгівельних мережах, а лише за 800 грам. І найвищі ціни на рис виявилися в “АТБ” та “trash” – 19,15 за кілограм.

Нагадаємо, найнижчі ціни на гречку, моніторинг якої минулого разу проводили активісти “Олександрійського прайсу”, були саме в мережі магазинів “АТБ”.