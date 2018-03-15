В Олександрії обговорили питання легальної зайнятості та статусу жінки на ринку праці

«День соціального партнерства» – саме під такою назвою днями відбулась низка семінарів для роботодавців та безробітних громадян у Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості.

Цікавим виявився профінформаційний семінар для безробітних «Легальна зайнятість» за участі фахівця Управління пенсійного фонду України в Олександрії та Олександрійському районі Жанни Скрипник.

Семінар для безробітних громадян «Жінка на ринку праці» проводила психолог Олександрійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Діана Борисенко. Основною темою семінару стало обговорення соціальних проблем та актуальних питань регіонального ринку праці, а також пошук шляхів вирішення ситуації з безробіттям.

Ділова зустріч з роботодавцями з основних напрямів співпраці зі службою зайнятості проходила за участі фахівців Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради, Олександрійського об’єднаного Управління пенсійного фонду України та роботодавців. Серед нагальних питань, що обговорювались: послуги служби зайнятості роботодавцям; питання працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; трудова ресоціалізація демобілізованих учасників бойових дій, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Таким чином,презентація послуг служби зайнятості та проведення різноманітних семінарів зайнятості, є вагомим стимулом до ефективного пошуку роботи безробітними, а також плідної співпраці з роботодавцями.