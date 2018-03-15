Новопразька амбулаторія отримала нове обладнання

Нещодавно відремонтована Новопразька амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Олександрійського району отримала нове фізіотерапевтичне обладнання, вартістю в 180 тис грн. Сім комплектів портативного сучасного обладнання встановили в фізіотерапевтичному кабінеті, де до цього використовували застаріле обладнання, що пропрацювало майже 45 років.

Про це повідомили на офіційному сайті Олександрійської РДА вчора, 14 березня.

Як зазначив завідувач амбулаторією Михайло Цвігун, відтепер амбулаторія отримає нове життя: “Торік – капітальний ремонт амбулаторії, нині – оновлення обладнання. Це відчутні кроки, які вже помітили і оцінили наші пацієнти”.

“На цьому загальні роботи закладу будуть продовжуватися у напрямку поліпшення умов роботи медичного персоналу. – Районна влада завжди ухвалювала важливі для медицини рішення. І нині ми не змінюємо свій курс – продовжуємо ремонтувати приміщення, оновлювати обладнання та, в цілому, підтримувати нашу районну медицину. Новопразька амбулаторія – один із тих закладів першої ланки, куди люди звертаються найчастіше, і де також мають бути комфортні і сучасні умови. Ось про це ми дбатимемо і надалі”, – підкреслив голова Олександрійської РДА Богдан Куруп.