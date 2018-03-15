Новопразька амбулаторія отримала нове обладнання

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Нещодавно відремонтована Новопразька амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Олександрійського району отримала нове фізіотерапевтичне обладнання, вартістю в 180 тис грн. Сім комплектів портативного сучасного обладнання встановили в фізіотерапевтичному кабінеті, де до цього використовували застаріле обладнання, що пропрацювало майже 45 років.

Про це повідомили на офіційному сайті Олександрійської РДА вчора, 14 березня.

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Як зазначив завідувач амбулаторією Михайло Цвігун, відтепер амбулаторія отримає нове життя: “Торік – капітальний ремонт амбулаторії, нині – оновлення обладнання. Це відчутні кроки, які вже помітили і оцінили наші пацієнти”.

“На цьому загальні роботи закладу будуть продовжуватися у напрямку поліпшення умов роботи медичного персоналу. – Районна влада завжди ухвалювала важливі для медицини рішення. І нині ми не змінюємо свій курс – продовжуємо ремонтувати приміщення, оновлювати обладнання та, в цілому, підтримувати нашу районну медицину. Новопразька амбулаторія – один із тих закладів першої ланки, куди люди звертаються найчастіше, і де також мають бути комфортні і сучасні умови. Ось про це ми дбатимемо і надалі”,  – підкреслив голова Олександрійської РДА Богдан Куруп.

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