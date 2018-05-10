В Олександрії пенсіонер намагався вистрибнути з балкону третього поверху

Про це до Олександрійського відділу поліції повідомила родичка пенсіонера вчора, 9 травня о півночі.

На місці пригоди група швидкого реагування патрульної поліції у складі поліцейського ГРПП Романа Ільїна та бійця роти патрульної служби поліції особливого призначення «Святослав» Андрія Ардунатія, помітила чоловіка, який вже переліз через балкон третього поверху.

Пенсіонер погодився говорити лише з інспектором групи реагування патрульної поліції Дмитром Починком, який раніше працював дільничним офіцером на даній території. Вже через 20 хвилин капітан поліції Дмитро Починко, з яким і погодився спілкуватися чоловік приїхав на місце пригоди. На щастя, поліцейський з колегами вмовили чоловіка не робити цей крок та повернутися до квартири.