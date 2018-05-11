На Рівненщині знайдено останки червоноармійця з Олександрійщини

Поблизу села Бірки Дубенського району, що у Рівненській області, знайдено останки бійця з Олександрійщини – про це повідомили журналіти UA:Рівне. Двоє місцевих жителів, брати Володимир та Михайло Балановичі вже десятий рік з власної ініціативи займаються досить незвичайною, але почесною діяльністю – пошуком останків невідомих учасників Першої та Другої світових воєн. Чоловіки вважають це своїм громадянським обов`язком.

Саме напередодні Дня Перемоги вони виявили посеред зораного цієї весни поля останки двох солдатів початку Другої світової (на це вказують речі, які були серед людських кісток). Серед речей одного з них знайшлася і так звана смертна капсула з даними солдата. На жаль, папірець, вкладений у капсулу, після майже восьми десятиліть перебування в землі зберігся не повністю і пошуковці змогли лише прочитати, що капсула належала бійцю з Олександрійського району Кіровоградської області, ім`я та прізвище ж його поки що невідомі.

Як годиться за законом, шукачі-волонтери відразу ж повідомили про знахідку місцеву поліцію, а та, у свою чергу, відкрила кримінальне провадження і направила людські останки та речі на експертизу. Як тільки підтвердиться, що вони – справді часів ІІ світової війни, провадження буде закрите, останки передадуть територіальній громаді, де вони знайдені, або громадській організації «Пам`ять», яка займеться похованням.

Брати Балановичі (чий прадід, до речі, також зник безвісти на фронтах ІІ світової), як досвідчені пошуковці ГО «Пам`ять», вважають, що ці два бійці, скоріш за все, загинули влітку 1941 року та так і не були поховані, їхні тіла просто присипало землею на полі битви – про це свідчать залишки солдатських речей, які залишилися при них: каски, частин протигаза, лопати тощо.

А історики підтверджують, що саме на території Дубенського району, як і на двох сусідніх на Рівненщині, точилися запеклі бої у червні 41-го. У тому числі – одна з грандіозних танкових битв початкового періоду війни, де з обох сторін були задіяні понад дві з половиною тисячі танків, артилерія та великі сили піхоти. Втрати Червоної армії у тій битві достеменно невідомі і зараз, але напевне вони були страшними: боєприпаси і кістки непохованих тоді солдатів місцеві жителі у навколишніх лісах і полях знаходять що не рік і досі.

І залишається сподіватися, що експертам вдасться-таки встановити прізвище ще одного захисника Батьківщини – нашого земляка з Олександрійщини, а його родичі, можливо, отримають остаточну звістку про долю близької їм людини. Долю, яка ще залишається для них невідомою ось вже майже 77 років…