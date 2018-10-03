В Олександрії від наїзду автомобіля постраждав пішохід

Вчора, 2 жовтня, о 13.00 на проспекті Соборному навпроти торгового центру “Гірник” відбувся наїзд автомобіля на пішохода. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Моя Олександрія

В поліції повідомили, що 83-річна кермувальниця сріблястої “Шкоди Октавія” збила 61-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу неподалік зебри. Наїзд відбувся біля багатоповерхівки на проспекті Соборному 95. Машина рухалася до центру міста.

В наслідок ДТП потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої чола і тімені та забій коліна.