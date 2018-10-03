На Кіровоградщині продовжують будувати сільські лікарські амбулаторії.

По словам міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубко, Кіровоградщина знаходиться серед лідерів із будівництва сільських лікарських амбулаторій. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Геннадій Зубко розповів про запровадження щотижневого моніторингу з фотофіксацією ходу будівництва та гарний результат Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Луганської і Рівненської областей. Також було наголошено про необхідність всім областям, які відстають від графіку пришвидшити вирішення всіх питань з оформлення документів на земельні ділянки, заключення договорів на проектування, отримання висновків експертизи, оголошення тендерів на будівництво.

На сьогодні наказами Мінрегіону затверджено 512 проектів нового будівництва амбулаторій у всіх регіонах. Це: амбулаторії монопрактики на 1-2 лікаря без житла (155 об’єктів), амбулаторії монопрактики на 1-2 лікаря з житлом (152 об’єкти), амбулаторії групової практики на 3-4 лікаря (188 об’єктів), ЦПМСД на 5-7 лікарів (17 об’єктів). Регіони рухаються за визначеним календарним планом і вже розпочато будівництво 27 нових сучасних медичних амбулаторій.

Зокрема, як повідомив перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко, на Кіровоградщині розпочато будівництво 16 із 18 запланованих сільських лікарських амбулаторій. А з 8 жовтня будівельники розпочнуть роботи ще по двом амбулаторіям.