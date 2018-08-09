В Олександрії в результаті ДТП постраждало двоє дітей

Дорожньо-транспортна пригода мала місце 4 серпня приблизно о 21:10 на повороті у провулок Суворова. 39-річний водій автівки ВАЗ 2104 не помітив велосипед із 15-річним хлопцем та семирічною дівчинкою.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійські новини.

Чоловік з місця пригоди не втікав і викликав поліцію. Дітей доправили до лікарні: у хлопчика виявили відкритий перелом лівої голені та рвані рани правої голені, у дівчинки – забій шийного відділу хребта.

За фактом ДТП порушено кримінальне провадження, ведуться слідчі дії.