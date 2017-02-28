З 4 по 8 березня з 10:00 до 19:00 на 2 поверсі ТЦ “Градн Плаза” відбудеться благодійна ярмарка. Про це на своїй сторінці в соц.мережі Вконтакте повідомила організатор заходу, рукодільниця Вікторія Цибуленко.

До участі запрошують місцевих майстрів HANDMADE та всіх олександрійців, хто має бажання надати будь-яку допомогу, адже кошти, що будуть виручені від роботи ярмарки, планують передати батькам Архипа Котиги. Хлопчик хворіє на серйозну хворобу – лейкоз (рак крові), та потребує негайного лікування.

На ярмарку будуть стояти урни для збору коштів.

З організатором можна зв’язатися за телефоном: 0503421379 (Вікторія Цибуленко).

Телефон мами Архипа Котиги: 0668315676.