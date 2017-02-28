До Міжнародного дня рідної мови в Олександрійському НВК №17 пройшла низка заходів, присвячених святу.

Про це кореспондентам Голосу Громади повідомили викладачі закладу.

Так, з нагоди свята учні прийшли до школи у вишиванках та з оздобленими в українських традиціях рушниками. Для дітей провели виховні години, а наприкінці влаштували цікавий флешмоб. Захід видався дуже гарним та душевним.

Варто зазначити, що заходи “в національному стилі” є вже традиційними для закладу. В травні, до Дня вишиванки, учні сформували величезного герба України в дворі власної школи.