В Олександрії відбудуться заходи з нагоди 75-ї річниці визволення від фашистських загарбників

Цього року Олександрія відзначатиме 75-ту річницю визволення від фашистських загарбників.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

З цієї нагоди в начальних закладах, бібліотеках та музеях пройдуть тематичні заходи.

5-го грудня відбудуться урочистості біля Братських могил: по вулиці 6-го Грудня, меморіального комплексу визволення Олександрії (біля 6-ї школи), у Перемозькому мікрорайоні, біля пам’ятного Хреста на місці колишнього табору військовополонених по вулиці О. Скічка, в селищах Олександрійському, Пантаївці та селах Звенигородці та Мартоіванівці.

6-го грудня о 10:00 годині біля Братської могили по вул. Діброви відбудеться мітинг «Дорогою пам’яті» та покладання квітів до меморіалу.