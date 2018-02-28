В Олександрії відкрилася виставка знам’янського художника-реаліста

Сьогодні, 28 лютого, в приміщенні Олександрійського районного будинку культури відкрилася АRT-HOUSE виставка «Пейзажі реального життя». Свої роботи на огляд олександрійців представив знам’янський художник-реаліст, член Асоціації народних умільців та самодіяльних художників Знам’янського міського палацу культури Віктор Михайлович Соколов.

На початку відкриття виставки з вітальним словом до усіх присутніх звернулася директор Олександрійського РБК Юлія Єлсукова, зазначивши, що для будинку культури це знакова подія, приймати такого талановитого художника. Після чого до слова запросили начальника відділу культури та туризму Олександрійської РДА Антоніну Пилипенко, котра розповіла, що вже знайома з творчими роботами художника, після чого вручила художникові подяку відділу туризму.

На творчий захід загалом завітало близько двадцяти осіб, які мали змогу познайомитися з картинами не лише художника Соколова, а й графіка та живописця Панасюка, виставка якого відкрилася ще в січні місяці.

Довідково: Віктор Соколов народився у м. Знам’янка. Він усе життя займався художньою працею – працював декоратором, дизайнером, художником оформлювачем. Його перша виставка відбулася ще в школі у 1959 році. Соколов створив чимало монументальних та скульптурних робіт на теренах нашої області. Найбільшою з цих робіт є Меморіальний комплекс “Вічна пам’ять воїнам Другої світової війни” у селі Диківка Знам’янського району, який отримав приз Республіканського конкурсу монументальних робіт до 40-ї річниці перемоги над нацизмом і був відкритий 5 грудня 1985 року.

В його колекції близько 150 робіт. Художник малює завжди з натури.