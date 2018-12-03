В Олександрії відзначили Міжнародний день людей з обмеженими можливостями

Сьогодні, 3 грудня, з нагоди Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями, до приміщення об’єднання «Віра», що по вулиці Першотравневій, завітало чи мало гостей, серед яких представники міської влади, депутати та, вже традиційно, колектив муніципального ансамблю «Мелодія», представники духовенства, а також учні Олександрійського коледжу культури.

Повідомляє Голос Громади.

Присутні міські депутати фракції «БПП «Солідарність», зокрема голова фракції Віталій Заріцький та депутат міськради Сергій Ракута від імені народного депутата України Анатолія Кузьменка, очільника Кіровоградської області Сергія Кузьменка, голови Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева та від усієї фракції «БПП «Солідарність» привітали інвалідів, після чого вручили їм подарунки – кулер для води, електрочайник та інші необхідні речі.

Депутат міськ ради від «Сили людей» Володимир Дожджаник також вручив грамоти і квіти людям з обмеженими можливостями, побажавши міцного здоров’я.

Після урочистостей та привітань, підопічні об’єднання інвалідів «Віра» мали змогу насолодитися вже традиційною концертною програмою від колективу муніципального ансамблю «Мелодія».

Зазначимо, в Україні налічується близько 3 млн людей з вадами здоров’я, зокрема в Олександрії – приблизно 6000 людей, лише в організації «Віра» їх 400 чоловік.